Katar’dan ABD çıkışı: Teklifimizi değerlendiriyorlar

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İran'ın müzakere sürecine bağlılıklarını koruduğunu ifade eden Ensari, "ABD ve İran tarafları, sunduğumuz fikir ve önerileri şu anda değerlendiriyor. İki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalarımız devam ediyor." dedi.

Ensari, taraflar arasında güven tesis edilmesini ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak aşamalı bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Katar'ın Washington ve Tahran arasında öneri ve mesaj alışverişini kesintisiz sürdürdüğünü dile getiren Ensari, diplomatik çözüm için bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

KATAR HEYETİ TAHRAN'DAN DÖNDÜ

Katar heyetinin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından dün akşam Doha'ya döndüğünü aktaran Ensari, "Dün gerçekleştirilen görüşmeler ve devam eden temaslar, İran ve ABD'nin müzakere yoluna bağlılıklarını sürdürdüğünü teyit ediyor." dedi.

Katar'ın iki taraf arasında önerileri anlık olarak ilettiğini belirten Ensari, nihai bir anlaşmaya zemin hazırlayacak ve karşılıklı güveni artıracak geçici bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi.

Ensari, "Bölge ülkelerinin liderleri arasında krize çözüm bulunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi amacıyla çok yüksek düzeyde koordinasyon bulunuyor. Körfez ülkeleri, gerilimin tırmanmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağı konusunda hemfikir." diye konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki deniz ulaşımının güvenliğine de değinen Ensari, "Hürmüz Boğazı ve Körfez'de seyrüsefer özgürlüğü pazarlık konusu değildir. Katar'a veya diğer ülkelere ait gemilere yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz." dedi.

Ensari, mevcut krizin sona erdirilmesinin yanı sıra bölge halklarının güvenliğini sağlayacak yeni bir bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yemen'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ensari, Katar'ın şu aşamada Yemen konusunda arabuluculuk rolü üstlenmediğini ancak gerilimin azaltılmasına yönelik bölgesel çabaları desteklediğini kaydetti.

"İSRAİL'DEKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE" İDDİALARINA TEPKİ

Katar'ın İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddeden Ensari, "İsrailli bazı tarafların seçimlere müdahale ettiğimize ilişkin suçlamalarını reddediyoruz. Katar'ın günah keçisi haline getirilmesini kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar basını, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin danışmanının başkanlık ettiği bir heyetin, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gittiğini duyurmuştu.

Katarlı arabulucular yine 30 Ekim'de Tahran'da İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu.

Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayarak, "Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD’nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı kaynaklar ise ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını belirtmişti.