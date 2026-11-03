  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum'dan COP31 mesajı: Yeşil Bölge iklim çözümlerinin merkez üssü olacak Milletin iktidarı 24 yaşında Ev hanımı kadından haklı isyan! ‘Bu programlar kadınlara hakarettir’ Özlem Zengin Akit’e konuştu: LGBTİ varsa ben yokum Dış ticarette tarih yazılıyor: Türkiye'den ihracatta ekim ayı rekoru Cübbeli-sarıklı hoca, Fenerbahçe stadının önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi ‘Kent uzlaşısı’ çöktü Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Kapsamlı suç yapısı tespit edildi Kartoğlu: ABD İran’a nükleer bomba atmayı konuşuyor! ABD seçimleri ve kıyamet senaryosu... Cumhuriyet Bayramı’nı rakı içerek kutladılar
Dünya Katar’dan ABD çıkışı: Teklifimizi değerlendiriyorlar
Dünya

Katar’dan ABD çıkışı: Teklifimizi değerlendiriyorlar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katar’dan ABD çıkışı: Teklifimizi değerlendiriyorlar

Katar makamları, ABD ve İran arasındaki savaşın bitmesi için Doha yönetiminin sunduğu tekliflerin Washington tarafından değerlendirildiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İran'ın müzakere sürecine bağlılıklarını koruduğunu ifade eden Ensari, "ABD ve İran tarafları, sunduğumuz fikir ve önerileri şu anda değerlendiriyor. İki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalarımız devam ediyor." dedi.

 

Ensari, taraflar arasında güven tesis edilmesini ve karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak aşamalı bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Katar'ın Washington ve Tahran arasında öneri ve mesaj alışverişini kesintisiz sürdürdüğünü dile getiren Ensari, diplomatik çözüm için bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

 

KATAR HEYETİ TAHRAN'DAN DÖNDÜ

Katar heyetinin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından dün akşam Doha'ya döndüğünü aktaran Ensari, "Dün gerçekleştirilen görüşmeler ve devam eden temaslar, İran ve ABD'nin müzakere yoluna bağlılıklarını sürdürdüğünü teyit ediyor." dedi.

Katar'ın iki taraf arasında önerileri anlık olarak ilettiğini belirten Ensari, nihai bir anlaşmaya zemin hazırlayacak ve karşılıklı güveni artıracak geçici bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söyledi.

 

Ensari, "Bölge ülkelerinin liderleri arasında krize çözüm bulunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi amacıyla çok yüksek düzeyde koordinasyon bulunuyor. Körfez ülkeleri, gerilimin tırmanmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağı konusunda hemfikir." diye konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki deniz ulaşımının güvenliğine de değinen Ensari, "Hürmüz Boğazı ve Körfez'de seyrüsefer özgürlüğü pazarlık konusu değildir. Katar'a veya diğer ülkelere ait gemilere yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz." dedi.

 

Ensari, mevcut krizin sona erdirilmesinin yanı sıra bölge halklarının güvenliğini sağlayacak yeni bir bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Yemen'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ensari, Katar'ın şu aşamada Yemen konusunda arabuluculuk rolü üstlenmediğini ancak gerilimin azaltılmasına yönelik bölgesel çabaları desteklediğini kaydetti.

 

"İSRAİL'DEKİ SEÇİMLERE MÜDAHALE" İDDİALARINA TEPKİ

Katar'ın İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddeden Ensari, "İsrailli bazı tarafların seçimlere müdahale ettiğimize ilişkin suçlamalarını reddediyoruz. Katar'ın günah keçisi haline getirilmesini kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Katar basını, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin danışmanının başkanlık ettiği bir heyetin, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temaslar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a gittiğini duyurmuştu.

 

Katarlı arabulucular yine 30 Ekim'de Tahran'da İran heyeti ile temaslarda bulunmuştu.

Ardından İran heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da iki gün boyunca Katarlı arabulucularla görüşmelere devam etmişti.

 

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de Katar ve Pakistan arabuluculuğuyla yoğun bir istişare trafiği yürüttüklerini vurgulayarak, "Şartlarımızı ve planlarımızı sunduk. Her şey ABD’nin siyasi aklına bağlı. Eğer samimi olarak diplomasiyi tercih ederlerse biz hazırız ama askeri operasyon niyetindelerse geçmiş dönemdekinden daha ağır ve daha acı bir karşılık görecekler. Hürmüz Boğazı’nın açılması İran’ın şartlarının kabul edilmesine bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı kaynaklar ise ABD'nin İran'ın öne sürdüğü 7 şartı yerine getirinceye kadar herhangi bir yeni gelişme veya adımın söz konusu olmayacağını belirtmişti.

Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!
Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!

Gündem

Moskova’da kritik zirve! Kremlin duyurdu: Putin, Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geliyor!

Katil Netanyahu, yenilgiye kılıf buldu: ‘Türkiye ve Katar seçim çaldı’ yalanı
Katil Netanyahu, yenilgiye kılıf buldu: ‘Türkiye ve Katar seçim çaldı’ yalanı

Gündem

Katil Netanyahu, yenilgiye kılıf buldu: ‘Türkiye ve Katar seçim çaldı’ yalanı

Katar ve ABD arasında dev anlaşma! 20 yıl boyunca sürecek
Katar ve ABD arasında dev anlaşma! 20 yıl boyunca sürecek

Ekonomi

Katar ve ABD arasında dev anlaşma! 20 yıl boyunca sürecek

Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap
Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap

Gündem

Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23