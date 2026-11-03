Cübbeli-sarıklı hoca, Fenerbahçe stadının önüne gidip isyan etti: Affetmezler abi

Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendiren hoca, takımın öncelikle manevi açıdan toparlanması gerektiğini söyledi. "Kardeşim, önce maneviyatı güçlenmesi lazım" diyen hoca, Liverpool karşılaşmasının zorluğuna işaret ederek "Liverpool acımaz adama" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli takımın içinde bulunduğu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren hoca, Fenerbahçe'nin daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini savundu.

"İSMAİL KARTAL KALSAYDI DAHA İYİYDİ"

Teknik direktör değişikliğine de değinen hoca, İsmail Kartal'ın görevde kalmasının Fenerbahçe açısından daha doğru olacağını söyledi. "İsmail Kartal kalsaydı daha iyiydi" sözleriyle sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörüne destek veren hoca, kulübün mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini sürdürdü.

"O KADAR DUA ETTİK, YÖNETİM BİZİ ÇAĞIRMADI"

Açıklamasının devamında Fenerbahçe yönetimine sitem eden hoca, sarı-lacivertli kulübe destek olmak için dua ettiklerini ancak yönetimden herhangi bir davet almadıklarını söyledi. "O kadar dua ettik. Yönetim demedi, şu hocayı çağıralım, bir dua etsin" sözleriyle tepkisini dile getiren hoca, kulüp yöneticilerinin kendilerini davet etmesini istedi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE ÇAĞRI YAPTI

Stadyum önündeki konuşmasını yönetime yönelik çağrısıyla sürdüren hoca, "Geldik, Fenerbahçe'nin yanında olduk. Yönetime de sesleniyoruz, bizi davet edin" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin manevi desteğe ihtiyacı olduğunu savunan hoca, takımın içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için bu konunun da önemsenmesi gerektiğini belirtti.