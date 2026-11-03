BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...
BİM 3-9 Kasım kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda olması beklenenler arasında mutfak gereçleri ve motosiklet çantası yer alıyor.
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BİM 3-9 Kasım kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda olması beklenenler arasında mutfak gereçleri ve motosiklet çantası yer alıyor.
LED'li motosiklet sırt çantası: 4.990,00 TL Fly Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin: 8.490,00 TL Fly LED'li vitrin kitaplık: 12.290,00 TL Fly Spring puf: 1.990,00 TL
Fly Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8.490 TL LED'li vitrin kitaplık 12.290 TL, Spring puf 1.990 TL ve Loya sepetli çok amaçlı dolap 4.500 TL
LED'li motosiklet sırt çantası: 4.990,00 TL Fly Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin: 8.490,00 TL Fly LED'li vitrin kitaplık: 12.290,00 TL Fly Spring puf: 1.990,00 TL
Fly Loya sepetli çok amaçlı dolap: 4.500,00 TL Fly 4 kapak 2 çekmeceli gardırop: 13.490,00 TL Korkmaz Perla midi çaydanlık: 1.890,00 TL Korkmaz Nora derin çelik tencere: 1.650,00 TL
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