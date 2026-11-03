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BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

BİM 3-9 Kasım kataloğu yayınlandı. Bu hafta raflarda olması beklenenler arasında mutfak gereçleri ve motosiklet çantası yer alıyor.

#1
Foto - BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

LED'li motosiklet sırt çantası: 4.990,00 TL Fly Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin: 8.490,00 TL Fly LED'li vitrin kitaplık: 12.290,00 TL Fly Spring puf: 1.990,00 TL

#2
Foto - BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

Fly Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin 8.490 TL LED'li vitrin kitaplık 12.290 TL, Spring puf 1.990 TL ve Loya sepetli çok amaçlı dolap 4.500 TL

#3
Foto - BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

LED'li motosiklet sırt çantası: 4.990,00 TL Fly Vanora tek çekmeceli kitaplık vitrin: 8.490,00 TL Fly LED'li vitrin kitaplık: 12.290,00 TL Fly Spring puf: 1.990,00 TL

#4
Foto - BİM 3-6 Kasım kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi...

Fly Loya sepetli çok amaçlı dolap: 4.500,00 TL Fly 4 kapak 2 çekmeceli gardırop: 13.490,00 TL Korkmaz Perla midi çaydanlık: 1.890,00 TL Korkmaz Nora derin çelik tencere: 1.650,00 TL

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