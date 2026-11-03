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Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Samsun’da en eski yerleşim alanları arasında gösterilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan yapısıyla öne çıkıyor.

#1
Foto - Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Arkeolojik sit alanı ilan edilen mağaralar, kentte sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

#3
Foto - Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Mağaraların bulunduğu alanda ise tarih boyunca 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor.

#4
Foto - Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Milattan önce 6 binli yıllarda Tekkeköy Mağaraları’nda yaşam belirtileri bulunuyor.

#5
Foto - Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı

Mağaralar, tarih kokan yapılarıyla görsel şölen oluşturuyor.

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