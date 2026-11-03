Tekkeköy Mağaraları görüntülendi! 14 uygarlığın izleri bu vadide saklı
Samsun’da en eski yerleşim alanları arasında gösterilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan yapısıyla öne çıkıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’da en eski yerleşim alanları arasında gösterilen Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan yapısıyla öne çıkıyor.
Tekkeköy ilçesinde bulunan ve Eski Taş Çağı'ndan kalan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, en eski yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Arkeolojik sit alanı ilan edilen mağaralar, kentte sıkça ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.
Mağaraların bulunduğu alanda ise tarih boyunca 14 uygarlığın yaşadığı biliniyor.
Milattan önce 6 binli yıllarda Tekkeköy Mağaraları’nda yaşam belirtileri bulunuyor.
Mağaralar, tarih kokan yapılarıyla görsel şölen oluşturuyor.
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