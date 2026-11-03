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Gündem Seçime gidiyordu! MHP Bodrum İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi
Gündem

Seçime gidiyordu! MHP Bodrum İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

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Seçime gidiyordu! MHP Bodrum İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine seçilecek yeni Milas Belediyesi Başkanvekilini belirlemek üzere seçimlerin yapılacağı belediye meclisine gittiği sırada trafik kazası geçirdi. Maddi hasar meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ve beraberindekileri taşıyan araç, Muğla’nın Milas ilçesi istikametinde seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Saat 11.00 sıralarında Milas’ın Meşelik Mahallesi Boğaziçi Kavşağı yakınlarında Milas yönüne doğru ilerleyen araçların karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada Galipoğlu ve beraberindeki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İKİ ARAÇTA DA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın, Galipoğlu’nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan CHP’li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine Milas’ta gerçekleştirilecek olan belediye başkanvekili seçimlerine gittiği sırada yaşandığı öğrenildi.

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