Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu
Edirne’de sabah saatlerinde Meriç Nehri’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı...
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Edirne’de sabah saatlerinde Meriç Nehri’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı...
Yunanistan’a geçmeye çalışan anne, baba ve 2 çocuğun bulunduğu botun alabora olması üzerine çocuklardan haber alınamadı.
Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmek isteyen anne, baba ve 6-7 yaşlarındaki 2 çocuğunun üzerinde bulunduğu bot, sabah saatlerinde alabora oldu.
Anne ve baba kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, çocukları nehirde kayboldu.
Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp çocukların bulunması için nehirde arama ve kurtarma çalışması başlattı.
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