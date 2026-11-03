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Yeniakit Publisher
Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu

Edirne’de sabah saatlerinde Meriç Nehri’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı...

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#1
Foto - Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu

Yunanistan’a geçmeye çalışan anne, baba ve 2 çocuğun bulunduğu botun alabora olması üzerine çocuklardan haber alınamadı.

#2
Foto - Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu

Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmek isteyen anne, baba ve 6-7 yaşlarındaki 2 çocuğunun üzerinde bulunduğu bot, sabah saatlerinde alabora oldu.

#3
Foto - Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu

Anne ve baba kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, çocukları nehirde kayboldu.

#4
Foto - Meriç’te facia! Alabora olan bottaki 2 çocuk kayboldu

Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp çocukların bulunması için nehirde arama ve kurtarma çalışması başlattı.

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Yorumlar

ata

türkçede yürekleri ağza getiren olay dendiği zaman olay tehlikeli, ancak sonuç olumludur... ya yapay zeka türkçeyi tam öğrenemedi, ya editör...
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