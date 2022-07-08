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Spor Trabzonspor'un kaptanı için işaret fişeği yakıldı!
Spor

Trabzonspor'un kaptanı için işaret fişeği yakıldı!

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transfer sezonunun gözdesi oldu. Fulhan ve Leeds United'ın ilgilendiği Uğurcan'a Benfica talip oldu. Ödenecek bonservis belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:47:00 -
Trabzonspor'un kaptanı için işaret fişeği yakıldı!

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır transfer sezonunun gözdesi oldu. Fulhan ve Leeds United'ın ilgilendiği Uğurcan'a Benfica talip oldu. Ödenecek bonservis belli oldu.

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, transfer sezonunun gözdesi oldu. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki kaleciye Fulhan ve Leeds United'ın ardından bir takım daha talip oldu.

Sabah'ın haberine göre Portekiz takımlarından Benfica, Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Benfica'nın kasasına gelecek paranın büyük bir kısmını Uğurcan Çakır transferinde kullanacağı ifade edildi.

Benfica'nın vereceği bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor'un başarılı kalecisi için daha önce de şartlarda araştırmaya giden Portekiz temsilcisinin transferi bitirmek istediği kaydedildi. Benfica'nın Uğurcan Çakır transferi için vermeye hazır olduğu bonservis ücretinin ise 15 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

"Ben çok fedakarlık yaptım"

Uğurcan Çakır, Avrupa'ya transfer olmak istediğini daha önce yaptığı açıklamalarda dile getirmişti. Uğurcan, "İstediğim teklif olur mu, kulübün istediği teklif olur mu, zaman gösterecek. Ben çok fedakarlık yaptım. Onlar da benim için yapacaktır. İlla gideyim demiyorum, doğru takım olursa bu sene gitmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Başarılı futbolcunun hem menajeri hem de ağabeyi olan Necdet Çakır ise daha önce yaptığı konuşmada Uğurcan'ın transferi için şunları söyledi: "Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz."

Geçtiğimiz sezon 43 maçta Bordo-Mavililer'in kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 46 kez topu kendi ağlarında görürken, 13 maçta ise kalesini tamamen gole kapatmayı başardı. Uğurcan, 5 kez sarı kart, 1 defa da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

 

 


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