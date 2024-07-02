Trabzonspor'un hedefindeki kaleci
Euro 2024 sonrası milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bordo-mavili ekibin kaleyi teslim etmek istediği oyuncu belli oldu.
Trabzonspor, deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır'a veda edebilir. Milli oyuncunun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Tecrübeli mile bekçisinin olası ayrılması sonrası yerine gelecek sürpriz bir isim ortaya çıktı.
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 245 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.958 dakika süre aldı. 2014 yılında Trabzonspor'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Trabzonspor'un hedefteki ismin Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazıt olduğu ifade ediliyor. Uğurcan Çakır’ın satışının gerçekleşmesi durumunda İç Anadolu ekibinde dikkatleri üzerine çeken kaleciyle anlaşmaya varılacak. Kayserispor forması giyen Bilal Beyazıt, geçen sezon 35 maça çıktı. Tecrübeli kaleci 8 maçta kalesini gole kapattı ve 3.150 dakika süre aldı.
Spor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldız için Fransa'ya gitti! Ortalık fena karışacak...
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
Neler oluyor yine: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'lı salvo! Sonunda bunu da yaptılar…
Spor
İmzayı atar atmaz Fenerbahçe'ye gönderme geldi! Galatasaray’ı yakından ilgiendiren gelişme… Dehşete düşüren açıklama bu olsa gerek…