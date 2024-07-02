Trabzonspor'un hedefindeki kaleci

Trabzonspor, deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır'a veda edebilir. Milli oyuncunun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Tecrübeli mile bekçisinin olası ayrılması sonrası yerine gelecek sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da toplam 245 resmi maça çıktı. Milli kaleci bu maçlarda 21.958 dakika süre aldı. 2014 yılında Trabzonspor'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Trabzonspor'un hedefteki ismin Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazıt olduğu ifade ediliyor. Uğurcan Çakır’ın satışının gerçekleşmesi durumunda İç Anadolu ekibinde dikkatleri üzerine çeken kaleciyle anlaşmaya varılacak. Kayserispor forması giyen Bilal Beyazıt, geçen sezon 35 maça çıktı. Tecrübeli kaleci 8 maçta kalesini gole kapattı ve 3.150 dakika süre aldı.