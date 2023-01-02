Trabzonspor'un gözü Acun'un takımında! Yer yerinden oynayacak...

Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Dorukhan Toköz yerine geçici olarak bir çözüm bulunmuş gibi duruyor. Karadeniz ekibi, devre arası transfer dönemi için Dorukhan Toköz yerine kiralık olarak Doğukan Sinik'i düşünüyor.

Trabzonspor'un Milli futbolcusu Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Eylül ayından bu yana sahalardan uzak kalmış durumda.

Akşam'a göre; başarılı orta sahanın geri dönüşü ise Mart ayını bulacağa benziyor. Ancak maç eksiği bulunan Dorukhan için teknik heyet bu sezonu gözden çıkartmış durumda.

Bu sebeple teknik direktör Abdullah Avcı, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City forması giyen Doğukan Sinik'i kiralık olarak takıma katmak için yönetime talimatı vermiş durumda.

DORUKHAN TOKÖZ YERİNE O GELİYOR

Sezon başı 4 milyon euro bedelle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, özellikle son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Henüz yeni teknik adamın da gözüne giremeyen Doğukan'ın kiralık olarak Trabzospor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.