Trabzonspor’un eski oyuncusu Ali Kemal Denizci kaza geçirdi
Trabzonspor’un efsanelerinden eski milli oyuncu Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarptı. Üzücü olay sonrası eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti. .
Trabzon Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Kemal Denizci'ye motosiklet çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.
Kaldırıldığı hastanede ilk tedavisi yapılan Denizci'nin genel durumunun iyi olduğu, kaburgalarından ve ayağından yaralanan efsane ismi, eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti.