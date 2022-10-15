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Spor Trabzonspor’un eski oyuncusu Ali Kemal Denizci kaza geçirdi
Spor

Trabzonspor’un eski oyuncusu Ali Kemal Denizci kaza geçirdi

Trabzonspor’un efsanelerinden eski milli oyuncu Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarptı. Üzücü olay sonrası eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti. .

Yeniakit Publisher
2022-10-15 15:57:00 -
Trabzonspor’un eski oyuncusu Ali Kemal Denizci kaza geçirdi

Trabzon Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Kemal Denizci'ye motosiklet çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Kaldırıldığı hastanede ilk tedavisi yapılan Denizci'nin genel durumunun iyi olduğu, kaburgalarından ve ayağından yaralanan efsane ismi, eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti.

 

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