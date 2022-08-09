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Spor Trabzonspor'un bu hamlesi çok konuşulacak!
Spor

Trabzonspor'un bu hamlesi çok konuşulacak!

Orta sahaya takviye arayışında olan Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 14:48:00 -
Trabzonspor'un bu hamlesi çok konuşulacak!

Orta sahaya takviye arayışında olan Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Sloven oyuncusu Miha Zajc ile ilgilendiği ileri sürüldü. 

Marek Hamsik'in sakatlanması, Berat Albayrak'ın Suudi Arabistan'a satılmasının ardından orta saha arayışlarına hız veren Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre; Orta sahada Marek Hamsik’e alternatif olacak bir isim arayan Abdullah Avcı’nın gözü Miha Zajc’ta… Sloven futbolcu kısa süre öncesine kadar Torino ile transfer görüşmesi yapmış, İtalyan ekibinin Atalanta’dan Miranchuk ile anlaşması yüzünden bu transfer gerçekleşmemişti. Adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile de anılan 28 yaşındaki futbolcu son Slovacko maçında Jorge Jesus’un tafından ilk 11'de görevlendirilmiş, Ümraniyespor maçında ise 64. dakikada oyuna dahil olmuştu. Haberde Zajc'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın çok beğendiği isimlerden birisi olduğuna yer verildi.

Trabzonspor, Zajc için Fenerbahçe’ye bir teklif yapmadığı ancak Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın, Sloven oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Uğur Ertaş ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Doğan, menajerinden Sloven futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Ertaş, Zajc’ın ve Fenerbahçe’nin futbolcu hakkında görüşünü Doğan’a iletirken, takım aradıkları bilgisini doğruladı.

 


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