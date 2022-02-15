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Spor Trabzonspor'un Atom Karıncası iş başında
Spor

Trabzonspor'un Atom Karıncası iş başında

Trabzonspor’un tecrübeli ismi Siopis, Hamsik’in yokluğunda bulduğu şansı iyi kullandı. Kasımpaşa maçında en çok koşan isim olan Siopis, Konyaspor karşısında da orta alanda adeta etten duvar ördü.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 12:56:00 -
Trabzonspor'un Atom Karıncası iş başında

Trabzonspor’un tecrübeli ismi Siopis, Hamsik’in yokluğunda bulduğu şansı iyi kullandı. Kasımpaşa maçında en çok koşan isim olan Siopis, Konyaspor karşısında da orta alanda adeta etten duvar ördü.

Hücumdaki performansıyla bu sezon öne çıkan takım olan Trabzonspor, savunmada da yaptığı olumlu hamlelere devam etti. Son iki maçta bu alanda Siopis öne fırladı, Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya da her zaman hazır olduğu mesajını gönderdi. Hamsik’in yokluğunda rakip atakları kesici isim görevini üstlenen Siopis ortaya koyduğu futbolla adeta gizli güç oldu.

Kasımpaşa maçında en çok koşan isim unvanını almayı başaran bordo-mavili oyuncu, 1’i isabetli iki şut attı, 11 ikili mücadelenin 5’ini kazanırken, 2 de pas arası yaparak öne çıktı. Siopis’in parladığı maç ise önceki günkü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıydı. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas ile orta alanda değişmeli partner olan Siopis’in rakamları yedek kulübesinin en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi. Girdiği 11 ikili mücadelenin 8’ini kazanan Yunan futbolcu 3 de pas arası yaparak, Konyaspor ataklarını ilk kesen isimdi.

Öte yandan Siopis bu sezon bordo-mavili formayla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi’nde 26 maçta şans bulurken bir 109 dakika görev yaptı. Skor katkısı veremeyen 27 yaşındaki futbolcu enerjisi ile savunmadaki performansıyla öne plandaydı.

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