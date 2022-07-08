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Spor Trabzonsporlular bu habere hiç sevinmeyecek!
Spor

Trabzonsporlular bu habere hiç sevinmeyecek!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi büyük oynuyor. Önümüzdeki sene güçlü bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 12:24:00 -
Trabzonsporlular bu habere hiç sevinmeyecek!

Fenerbahçe yeni sezon öncesi büyük oynuyor. Önümüzdeki sene güçlü bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.

Gabriel Barbosa'dan istediği dönüşü alamayan Fenerbahçe, rotasını Aleksandr Sörloth'a çevirdi. Trabzonspor'da forma giydiği dönemde gol kralı olan ve Türkiye'de iz bırakan Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte revizyona giden sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılıyor. Forvet transferinde Gabigol'den istediği dönüşü alamayan Real Madrid'li Mariano konusunda oyuncunun yüksek ücret isteği nedeniyle beklemeye geçen Fenerbahçe 'nin forvet arayışlarında rotasını yeniden Aleksandr Sörloth'a çevirdiği bildirildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un da Norveçli golcünün transferine onay verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği bildirildi.

Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildireceği 14 Temmuz'a kadar bu transferi bitirmek istiyor.

 

 

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