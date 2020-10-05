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Spor Trabzonsporlu genç kaleci Muhammet Taha Tepe ameliyat edildi
Spor

Trabzonsporlu genç kaleci Muhammet Taha Tepe ameliyat edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:02:06 -
Trabzonsporlu genç kaleci Muhammet Taha Tepe ameliyat edildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü'nün TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Muhammet Taha Tepe, ameliyat edildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki genç kaleci Tepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Çelik, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve sol kasık tendonunda kopma meydana gelen futbolcumuz Muhammet Taha Tepe'nin ameliyatı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz yarın taburcu edilerek tedavi sürecine girecektir." ifadesini kullandı.


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