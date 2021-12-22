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Spor Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti böyle kutladı! Horon ve kolbastı
Spor

Trabzonsporlu futbolcular galibiyeti böyle kutladı! Horon ve kolbastı

Süper Lig’in 18. haftasında Altay’ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor’da futbolcuların maç dönüşü eğlencesi damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:34:00 -

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor’da, futbolcular İzmir dönüşü uçakta horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

THY’ye ait özel uçakla İzmir’den Trabzon’a havalanan kafilede yer alan futbolcuların uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor’un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanırken, görüntülerde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile Berat Özdemir’in horon oynadığı görüldü. Futbolcuların neşeli halleri görüntülere yansırken, Abdülkadir Parmak’ın da kolbastı oynadığı gözlendi.

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