Trabzonspor'dan müthiş bir hamle daha! Herkes şaşkın... Açıkladı: Göz diktiler...

Trabzonspor’dan ayrılması beklenen kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine bordo-mavililerin, Hırvat oyuncu Ivan Brkic için nabız yokladığı öğrenildi.

Sezon sonunda Trabzonspor’dan ayrılması gündemde olan kaleci Uğurcan Çakır konusunda bordo-mavililerin yeni arayışlara girdiği öğrenildi.

Taka'nın haberine göre; Avrupa hayalini gelecek sezon başında gerçekleştirmek isteyen Uğurcan Çakır’ın ayrılması halinde Trabzonspor’un, Hırvat eldiven Ivan Brkic’i transfer etmeye hazırlandığı belirtildi.

Bjelica faktörü etkili olabilir

Ayrıca Vecernji gazetesinin haberinden edinilen bilgiye göre; Brkic'in, Azeri ekibi Neftchi Bakü ile sözleşme süresi sezon sonuna kadar. Onunla ilgilenen birkaç kulüp var. Yine de Brkiç, Bakü'de mutlu. Muhtemelen takımını değiştirmeyecek. Kulüp de ondan memnun. Yeni bir sözleşme imzalamaya hazır. Ancak Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'a geçişi, Türkiye'nin yolunu açabilir.

Trabzonspor'un teklifini kabul edebilir. Ocak 2022'den bu yana Neftçi Bakü'de forma giyen Ivan Brkic, 45 maçta forma giydi. Bu sezon 30 maçta oynayan Brkic toplamda 28 gol yerken, 14 maçta da kalesini gole kapattı.

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27 yaşındaki kalecinin durumu Uğurcan Çakır’a göre şekillenecek. Bu arada geçen yıl yaşanan şampiyonlukta büyük rol oynayan Uğurcan Çakır’ın, bu sezonki formsuzluğu dikkat çekiyor.

Özellikle son haftalarda inanılmaz goller yiyen Uğurcan Çakır’ın, sezonun kalan bölümünde mental olarak toparlanabilmesi adına birkaç maç dinlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Bu konuda teknik adam Bjelica’nın nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyor.