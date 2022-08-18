Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi açıklaması
Son şampiyon Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.
Trabzonspor, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.