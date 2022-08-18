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Spor Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi açıklaması
Spor

Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi açıklaması

Son şampiyon Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 19:30:00 -
Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi açıklaması

Trabzonspor, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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