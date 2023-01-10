Trabzonspor'da moralsiz Başakşehir mesaisi

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Alanyaspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Abdullah Avcı rapor sunacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası geniş bir rapor hazırlayacak. İlk olarak teknik ekibiyle bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı buradan çıkan sonucu yönetim kuruluna sunacak. Yönetim Kurulunun vereceği karar sonrasında Abdullah Avcı ve ekibi izlenecek yol haritasını belirleyecek. Yaşananlar sonrası yönetim ve teknik ekibin aceleci karar vermeme noktasında fikir birliğine vardıkları öğrenildi.

Uğurcan Çakır konuştu

Trabzonspor Takım kaptanı Uğurcan Çakır, bu akşam gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım arakadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi. Yaşanan sürecin ve alınan 5-0'lık mağlubiyet kendilerine yakışmadığını bir an önce durumu düzeltemeleri gerektiği noktasında takım arkadaşlarıyla fikir-alışverişinde bulundu.