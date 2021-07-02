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Spor Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
Spor

Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası

Son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Topal'a Trabzonspor'un talip olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle deneyimli oyuncu ile temasa geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:35:00 -
Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası

Medipol Başakşehir ile geçtiğimiz sezon son senesini yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Aykut Kocaman ve yönetim ile görüşerek takımdan ayrıldı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sona ermesiyle serbest konuma geçti.

Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadı

Daha önce Valencia, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen 35 yaşındaki deneyimli futbolcunun Süper Lig'de giydiği 3 takımda da şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. Topal, aynı zamanda 3 farklı Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyen ilk isim oldu.

Adana Demirspor ve Altay talip olmuştu

Adı transferde birçok takımla anılan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha Mehmet Topal'a önce Adana Demirspor daha sonra da Altay talip olmuştu. Konuyla ilgili menajeri Batur Altıparmak henüz resmi bir teklif gelmediğini açıklamıştı.

Abdullah Avcı alternatif arıyor

Orta sahaya alternatif olacak isimlerin peşine düşen Trabzonspor'da Mehmet Topal ismi ön plana çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime son verdiği listede Mehmet Topal'ın ismi de yer aldı. Bordo-Mavililer, 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile temasa geçti. Topal, Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

İstikrar abidesi

Tecrübe abidesi Mehmet Topal, Süper Lig'de 338 maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol atarken 22 de asist yaptı. 81 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Mehmet Topal'ın güncel piyasa değeri ise 350 bin Euro.

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