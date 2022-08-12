Trabzonspor'dan Marc Bartra atağı
Trabzonspor'un Real Betis forması giyen İspanyol stoper Marc Bartra ve kulübü ile anlaştığı belirtiliyor.
Trabzonspor, 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'yı kadrosuna katmaya çok yakın.
TRT Spor'un iddiasına göre, Bordo-mavililer, İspanyol oyuncunun kendisi ve kulübü Real Betis ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Bartra, Trabzon'un yolunu tutacak.
Kariyerinde 381 maça çıkan Bartra, 21 gol 13 asistlik katkı verdi. İspanyol futbolcu; Barcelona, Borussia Dortmund ve Real Betis formaları giymişti.