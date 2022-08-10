Trabzonspor'dan Diakhaby için teklif

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor, özellikle savunma hattına takviye adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililerin gündeminde yer alan isimlerden biri de Valencia'dan Mouctar Diakhaby.

Las Provincias'ın haberine göre Diakhaby'nin sözleşmesi 2023'te sona erecek olsa da Valencia, oyuncu için yüksek bonservis talebini sürdürüyor.

Fark 6 milyon Euro!

Valencia'nın 2018'de 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lyon'dan transfer ettiği Diakhaby için sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen 10 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarılıyor. Trabzonspor'un teklifiyle Valencia'nın istediği arasında 6 milyon Euro'luk bir fark olduğu aktarılmakta.

Diakhaby için 4 milyon Euro öneren Trabzonspor'un ayrıca sonraki satıştan %15 pay seçeneğini teklife dahil ettiği belirtiliyor.