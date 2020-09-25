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Spor Trabzonspor'da yeni transfer Diabate ile sözleşme imzalandı
Spor

Trabzonspor'da yeni transfer Diabate ile sözleşme imzalandı

Kulüp başkanı Ağaoğlu: "Kendisinden beklentiler büyük, kendisi de bunun farkında" - Mailili futbolcu Diabate: "Takımımızın geçen yıl gösterdiği başarının farkındayım. Umuyorum ki bu sene çok daha iyisini yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:07:04 -
Trabzonspor'da yeni transfer Diabate ile sözleşme imzalandı

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da yeni transfer Fousseni Diabate, resmi sözleşmeye imza attı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Leicester City Kulübüden transfer edilen Malili futbolcu Diabate için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen imza töreninde Diabate, bordo-mavili kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Diabate'ye, "Kulübümüze hoş geldin" diyen Ağaoğlu, "Kendisi hem scout ekibimizin hem de teknik direktörümüz Eddie Newton'un talepleri doğrultusunda transfer ettiğimiz bir oyuncu. Aslında Süper Lig'e de yabancı değil kendisi. Süper Lig'i de biliyor, Trabzonspor'u da tanıyor. Biz Diabate'nin transferiyle birlikte gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Diabate'nin genç ve gelişime açık bir oyuncu olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Temennimiz o dur ki kulübümüzde hizmet ettiği sürece hem takımıza faydalı olur hem de bu süre içerisinde önümüzde örnekleri de olduğu gibi kendisini geliştirerek çok daha büyük kulüplere, çok daha büyük liglere, çok daha farklı rakamlarla kulübümüze para kazandırarak transferini gerçekleştirmiş olur. Bu arada bu transfer sürecinde bizlere pozitif yaklaşan Leicester City Kulübüne, sportif direktörü ve sayın başkanına da çok teşekkür etmek istiyorum. Sıkıntılı bir süreç olmadı, oyuncunun ayrılma talebini anlayışla karşıladılar. Bu transferin gerçekleşmesinde onların da emeği var, onlara da çok teşekkür ediyoruz."

Futbolcudan beklentilerin büyük olduğunu, kendisinin de bunu bildiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Hem kulübümüzü hem taraftarımızı hem de camiamızı yakından tanıyan ve takip eden bir oyuncu. Sorumluluğunun farkında ve bilincinde. Bizim de onun bu sorumluluğunu yerine getireceğinden hiç şüphemiz yok." şeklinde görüş belirtti.

Diabate ise Trabzon'da olmaktan dolayı dile getirerek, şunları kaydetti:

"Takımımızın geçen yıl gösterdiği başarının farkındayım. Umuyorum ki bu sene çok daha iyisini yapacağız. Çok daha iyisinden kastım Süper Lig'i kazanmak ve alabileceğimiz tüm kupaları almak. Takım arkadaşlarımla birlikte geçen yıl sergilediğimiz performansın üzerine koyarak ilerleyeceğiz."

İmza töreninin ardından Diabate, bin adet yeni sezon formalarından satın aldı.

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