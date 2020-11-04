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Spor Trabzonspor'da sıcak gelişme
Spor

Trabzonspor'da sıcak gelişme

Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile gerçekleştirdiği ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:09:00 -
Trabzonspor'da sıcak gelişme

Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok." dedi.

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un Alanyaspor maçına yeni hocası ile çıkması bekleniyor.

Abdullah Avcı ile ise yeni bir görüşme gerçekleşti ve büyük oranda anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

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