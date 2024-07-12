Trabzonspor'da Paul Onuachu transferi için geri sayım!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah antrenmanı dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmasıyla başladı. İdman, dayanıklılık çalışması ile son buldu. Önce gün Csanad ile oynanan hazırlık maçında forma giyen isimler yenilenme antrenmanı yaptı. Fırtına’da akşam ise taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Geride kalan sezonda Trabzonspor forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Onuachu da yeniden bordo-mavili formayı giymekte ısrarlı olduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Southampton, Onuachu’yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor ve 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklentisinde. Haberde, Trabzonspor’un teklifini 6 milyon euroya kadar çıkardığı ve sonraki satıştan yüzde 25 pay teklif ettiği, iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.