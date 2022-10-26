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Spor Trabzonspor'da moralleri yükselten sürpriz
Spor

Trabzonspor'da moralleri yükselten sürpriz

Geçtiğimiz seneyi şampiyonluk kupasıyla noktalayan Trabzonspor’da hak edilen primler verildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:44:00 -
Trabzonspor'da moralleri yükselten sürpriz

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da, şampiyonluk primleri dağıtıldı.

Trabzonspor'da Moralleri yükselten gelişme

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren karadeniz ekibinde , teknik heyet ve futbolcu kadrosunun yanı sıra personellerinde şampiyonluk primleri sevinci yaşandı. Trabzonspor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme moralleri yükseltti.

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