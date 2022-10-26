Trabzonspor'da moralleri yükselten sürpriz
Geçtiğimiz seneyi şampiyonluk kupasıyla noktalayan Trabzonspor’da hak edilen primler verildi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldıran Trabzonspor'da, şampiyonluk primleri dağıtıldı.
Trabzonspor'da Moralleri yükselten gelişme
Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 38 yıllık hasrete son veren karadeniz ekibinde , teknik heyet ve futbolcu kadrosunun yanı sıra personellerinde şampiyonluk primleri sevinci yaşandı. Trabzonspor Kulübü'nde yaşanan bu gelişme moralleri yükseltti.