Trabzonspor'da Maxi Gomez'in yerine forvet alınacak!
Trabzonspor'da Bjelica'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından gelecek sezonun kadro planlamasına ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlandı. Bu doğrultuda ilk hedef santrfora net bir golcü hamlesi. Yönetim yeni sezon için Maxi Gomez'i gönderip yerine net bir golcü hamlesi yapmak istiyor.
Karadeniz ekibi sezon başında Andreas Cornelius'u Kopenhag'a satıp Valencia'dan 3.5 milyon euro karşılığında Maxi Gomez'i renklerine bağlamıştı.
Büyük umutlar bağlanan 26 yaşındaki oyuncu beklentilerin çok uzağında kaldı. Sivasspor maçının 2. devresinde oyundan alınan tecrübeli hücum oyuncusuyla sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Maxi Gomez bu sezon 22 mücadelede 5 defa fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. Ligde gol sayısı en düşük forvetler arasında yer alıyor. (fotoMaç)