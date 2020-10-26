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Spor Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Spor

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:55:56 -
Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 30 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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