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Spor Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi
Spor

Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:01:15 -
Trabzonspor'da, Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, oyuncu Guilherme Costa Marques'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350 bin avro ödeneceği belirtildi.

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