Trabzonspor'da Freiburg öncesi 2 eksik belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Freiburg'u 5 Kasım'da konuk edecek Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Aral ve Dju'nun milli araya kadar takımda olamayacağını açıkladı. Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda Ozan Tufan ile birlikte basın toplantısına çıkan Reis, "Forvet oyuncusu konusunda elimizde fazla alternatif yok. Neler yapabileceğimize bakacağız ve en doğru tercihi yapacağız" dedi.

Takımla birlikte olamayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmediğini belirten Alman teknik adam, "Sakatlıklar var ve bu durumdan dolayı mutlu değilim. Ancak sakatlıkların diğer oyuncular için fırsat anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Reis, sahaya en iyi kadroyla çıkmayı planladıklarını ekledi.

Reis: Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan biri

Rakibini yakından tanıdığını söyleyen Reis, Freiburg'u "İyi baskı yapan, pres gücü yüksek bir takım" sözleriyle tanımladı ve doğru çözümleri üretmeleri gerektiğini vurguladı. Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde bir Alman takımıyla karşılaştıklarını, sonucun ise istedikleri gibi olmadığını hatırlatan teknik adam, hedefini şöyle anlattı: "Yarın umuyorum ki iyi bir sonuç alarak sahadan ayrılacağız. Avrupa'da yukarıya doğru ilerlemek istiyoruz."

Son maçların kolay geçmediğini, bazen sabırlı olmak gerektiğini ve maçların çözümünün kimi zaman devre arasında bulunabildiğini aktaran Reis, takımın iyi bir seviyeye geldiğini kaydetti. Dolu bir statta oynamayı umduğunu dile getiren teknik adam, "Taraftar yanınızdaysa işler çok daha kolay olur" diye konuştu.

Ozan Tufan: Cuma gününe alarm kurduk

Basın toplantısında söz alan 31 yaşındaki Ozan Tufan, Reis'in göreve gelmesinin ardından takımda olumlu bir değişim yaşandığını anlattı. "Hocamızın gelişinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladık" diyen Tufan, yoğun temponun meyvelerini aldıklarını ve herkesin birbiri için mücadele ettiğini söyledi. Teknik heyetin kendilerini çok iyi hazırladığını belirten oyuncu, "Nerede ciddi, nerede daha neşeli antrenman yapacağımızı çok iyi analiz ediyorlar" dedi.

"İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulüpler" sözleriyle kulübe bağlılığını sahada ortaya koymaya çalıştığını aktaran Tufan, Freiburg karşılaşmasının zor geçeceğini, sakat oyuncuların kendileri için engel olmadığını ve taraftara galibiyet armağan etmek istediklerini kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nda yeniden forma giymek istediğini de açıklayan Tufan, milli takımda olmanın her oyuncunun hayali olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Sergen hocayla bu konuda herhangi bir iletişimim olmadı ancak tekrar milli takıma çağrılma konusunda beklentim var. Cuma gününe alarm kurduk ve bekliyorum. Bekleyip, göreceğiz."