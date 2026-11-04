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Gündem AK Parti kabul etti: Okullarda ücretsiz süt ve kek dağıtılacak
Gündem

AK Parti kabul etti: Okullarda ücretsiz süt ve kek dağıtılacak

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AK Parti kabul etti: Okullarda ücretsiz süt ve kek dağıtılacak

Elazığ Belediye Meclisi kasım ayı toplantısında okullarda süt ve kek dağıtılması önerisi görüşüldü. CHP’li üyenin halk yararına önerisini değerlendiren AK Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, öğrencilere destek olunması için çalışma başlatılmasını istedi ve ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Elazığ Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan CHP’li Meclis Üyesi Murat Akkoç, kentteki öğrencilerin beslenmesine destek amacıyla okullarda süt ve kek dağıtılması yönünde öneri gündeme getirdi.

CHP’li Akkoç tarafından sunulan öneriyi değerlendiren AK Parti’li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, halk yararına olan talebi olumlu karşıladı. Şerifoğulları, TEKNOVA Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden Pastörize Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası’nın yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Şerifoğulları, fabrikanın faaliyete geçmesini beklemeden öğrencilere destek olunması için çalışma başlatılmasını istedi ve ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Böylece kentteki öğrencilere süt ve kek dağıtılmasının önü açıldı.

 

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