Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama
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Vatandaşları 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 327 kişi gözaltına alındı, 198'i tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 27,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları hedef alan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 21 ilde polis ekiplerince operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Operasyonlarda, vatandaşları toplam 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen 327 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 198’i tutuklanırken, 129’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
HESAPLARDA 27,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 21 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
FARKLI YÖNTEMLERLE DOLANDIRMIŞLAR
Yakalanan şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdıkları belirlendi.
Şüphelilerin kullandığı yöntemler şöyle sıralandı:
- Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin etmek.
- Sahte sağlık raporu hazırlama vaadinde bulunmak.
- Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtmak.
- Yüksek kazanç sağlama vaadiyle yatırım teklifinde bulunmak.
- Araç, ev ve yedek parça satışı adı altında sahte ilanlar vermek.
- Sahte araç kiralama ilanları üzerinden vatandaşları mağdur etmek.
MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.
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