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Gündem Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama
Gündem

Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Vatandaşları 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 327 kişi gözaltına alındı, 198'i tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 27,5 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları hedef alan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 21 ilde polis ekiplerince operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda, vatandaşları toplam 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen 327 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 198’i tutuklanırken, 129’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

HESAPLARDA 27,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 21 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

FARKLI YÖNTEMLERLE DOLANDIRMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı yöntemler şöyle sıralandı:

- Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin etmek.

- Sahte sağlık raporu hazırlama vaadinde bulunmak.

- Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtmak.

- Yüksek kazanç sağlama vaadiyle yatırım teklifinde bulunmak.

- Araç, ev ve yedek parça satışı adı altında sahte ilanlar vermek.

- Sahte araç kiralama ilanları üzerinden vatandaşları mağdur etmek.

MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

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Yorumlar

Gültekin

Ülkemizdeki çok farklı dolandırıcılık faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere, devletimiz çok zengin bir devlet hem içerden, hem de dışardan dolandırıldığımız halde bitmiyor, demek ki dolandırılmamış olsak, devletimiz de, halkımız da zenginliğin farkına varacaktır VE ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİMİZE İSTENENDEN ÇOK DAHA FAZLA ZAMMI RAHATLIKLA YAPABİLİRİZ.
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