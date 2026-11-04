O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?

Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarının yanı sıra bir dönem yakın korumasının itiraflarıyla başlayan skandal cinsel istismarlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Gündeme düşen gelişmelerin ardından, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde bazı lise öğrencilerinin de istismar edildiği ortaya çıkarken iddia sahibi mağdurlardan biri, belediye binasındaki makam odasının arkasında özel olarak oluşturulan yatak odasında kendilerine zorla masaj yaptırıldığını ileri sürdü.

İÇERİDE ŞEYLAR VAR

Tepkiler ve iddialar sıcaklığını korurken, Sarıgül'ün geçtiğimiz yıllarda evinde gerçekleştirilen bir çekim sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu videoda, ev gezisi sırasında kameranın yatak odasına yönelmesi üzerine Sarıgül'ün araya girerek çekimi engellediği anlar yer alıyor.

Kayıtlarda geçen diyalog ve detaylar şu şekilde yansıyor:

"Siz nerede kalıyorsunuz?"

"Benim kaldığım oda da burası."

"Odanız çok afilli vallahi."

Kamera odaya doğru yöneldiği sırada Sarıgül'ün "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı dışarı çıkardığı ve "Hadi gel Taylancığım" sözleriyle ekibi evin başka bir bölümüne yönlendirdiği görülüyor.