  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Duyanlar kulaklarına inanamadı: Konuşan Erdoğan değil Kılıçdaroğlu Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı 'Türkiye'nin başına talih kuşu kondu' deniyordu: Rusya'dan misilleme geldi ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu ABD seçimleri sonrası İran'dan ilk açıklama geldi! Özgür Özel Yeni Parti'nin parasını nasıl yedi? Tamar şamarı yapıştırdı! Haçlı adamından vazgeçmiyor Özel’in manipülasyonu tutmadı! Atkıyı geç kaban bile satıyorlar Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz Tam 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirmişti! Adliyeyi soyup soğana çeviren kadın memurdan ağızları açık bırakan sözler
Gündem O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?
Gündem

O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yeni Parti üyeliği askıya alınan Mustafa Sarıgül’ün yolsuzluk ve taciz vukuatları ayyuka çıkarken, Şişli Belediye başkanı olduğu dönemdeki "makam arkası yatak odası" iddialarının ardından Sarıgül'ün evinde yapılan bir çekimde "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı apar topar yatak odasından uzaklaştırdığı o görüntüler yeniden gündem oldu.

Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarının yanı sıra bir dönem yakın korumasının itiraflarıyla başlayan skandal cinsel istismarlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Gündeme düşen gelişmelerin ardından, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde bazı lise öğrencilerinin de  istismar edildiği ortaya çıkarken iddia sahibi mağdurlardan biri, belediye binasındaki makam odasının arkasında özel olarak oluşturulan yatak odasında kendilerine zorla masaj yaptırıldığını ileri sürdü.

İÇERİDE ŞEYLAR VAR

Tepkiler ve iddialar sıcaklığını korurken, Sarıgül'ün geçtiğimiz yıllarda evinde gerçekleştirilen bir çekim sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu videoda, ev gezisi sırasında kameranın yatak odasına yönelmesi üzerine Sarıgül'ün araya girerek çekimi engellediği anlar yer alıyor.

Kayıtlarda geçen diyalog ve detaylar şu şekilde yansıyor:

"Siz nerede kalıyorsunuz?"

"Benim kaldığım oda da burası."

"Odanız çok afilli vallahi."

Kamera odaya doğru yöneldiği sırada Sarıgül'ün "İçeride şeyler var" diyerek kameramanı dışarı çıkardığı ve "Hadi gel Taylancığım" sözleriyle ekibi evin başka bir bölümüne yönlendirdiği görülüyor.

Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi!
Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi!

Gündem

Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi!

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!
Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Siyaset

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Gündem

Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?
Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?

Gündem

Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?

Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi" Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?
Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?

Gündem

Nedim Şener, Sarıgül’ün sözlerinin peşine düştü… Utanmazlık abidesi” Sarıgül Özgür Özel’i tehdit mi etti?

Sabah Yazarı, ‘Yeni Kılıçdaroğlu’nu analiz etti: Ne dünya değişti, ne Kemal Bey! Taban baskısı kalkınca özgürleşti, o kadar!
Sabah Yazarı, ‘Yeni Kılıçdaroğlu’nu analiz etti: Ne dünya değişti, ne Kemal Bey! Taban baskısı kalkınca özgürleşti, o kadar!

Gündem

Sabah Yazarı, ‘Yeni Kılıçdaroğlu’nu analiz etti: Ne dünya değişti, ne Kemal Bey! Taban baskısı kalkınca özgürleşti, o kadar!

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: "Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim"
Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

Gündem

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet Fon krizinin çözümünü bekliyor!!!

Büyük yolsuzluk hırsızlık ve Fon krizinin önüne geçmemeli - hırsızlıkların yolsuzlukların üzerini örtmemeli birilerinin cinsel tercihleri veya fanfinfon'ları!!!

Alemdar

Adamın yatak odasını kameraya almak kadar aşağılık bir düşünce olamaz. Eve bir misafir bile gelse evin yatak odasına girmez ve giremez bu bir gelenektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler
Gündem

Lisede skandal anlar: Bahçedeki ağacı yakıp kahkahalarla poz verdiler

İzmir'in Konak ilçesindeki Anadolu lisesinde bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını ateşe verip yanan alevlerin önünde gülere..
Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?
Gündem

Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım?

Yılmaz Özdil, muhalefet partilerindeki yolsuzlukları anlattığı için kendi mahallesinden gördüğü baskıyı anlattı. Özdil, yürüyüşte karşılaştı..
Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı
Gündem

Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan usta gazeteci-yazar Ali Karahasanoğlu, S..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23