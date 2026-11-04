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Nostradamus'un 2027 tahminleri gündemde! Trabzon detayı 'Yok artık' dedirtti

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Nostradamus'un 2027 tahminleri gündemde! Trabzon detayı 'Yok artık' dedirtti

16. yüzyılda yaşayan Fransız astrolog Nostradamuz'un kehanetleri yüzyıllardır tartışma konusu. Tahminleri '2027 yılına ilişkin' yorumları ise gündeme geldi. Nostradamus'un 900'den fazla dörtlüğü arasından seçilen birkaç mısradan en çok dikkat çeken detay ise Trabzon'a yapılan gönderme oldu.

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Foto - Nostradamus'un 2027 tahminleri gündemde! Trabzon detayı 'Yok artık' dedirtti

Michel de Nostredame, bilinen adıyla Nostradamus, 16. yüzyılda kaleme aldığı yüzlerce şiirsel dörtlükle tanınıyor. Kehanetlerinin Londra'daki Büyük Yangın ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli tarihsel olayları önceden haber verdiği ileri sürülse de bu iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmuyor.

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Foto - Nostradamus'un 2027 tahminleri gündemde! Trabzon detayı 'Yok artık' dedirtti

Kahinin 900'den fazla dörtlüğünün hiçbir kısmında doğrudan 2027 yılına yer verilmiyor ancak yorumcular, eserlerin farklı bölümlerinde yer alan 27 numaralı dörtlükleri 2027 yılı ile ilişkilendiriyor. Sky HISTORY tarafından yayımlanan değerlendirmede, bu dizelerden hareketle 2027 yılına ilişkin çeşitli senaryolar sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve dikkatleri üzerine çekti. KEHANETLERDE TÜRKİYE VE TRABZON DETAYI

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Foto - Nostradamus'un 2027 tahminleri gündemde! Trabzon detayı 'Yok artık' dedirtti

Nostradamus'un beşinci yüzyıl olarak adlandırılan bölümünün 27. dörtlüğü, Türkiye açısından dikkat çekici bir yorumun merkezinde yer alıyor. Metnin orijinalinde günümüzde İran olarak bilinen bölge için Pers, Trabzon için ise tarihsel adı olan Trebizond kullanılıyor. Sky HISTORY'nin değerlendirmesinde, bu ifadelerin Orta Doğu'daki siyasi ve askeri gelişmelerle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Sky HISTORY yazarı Craig Lenaghan, yüzyıllar önce kaleme alınan dizelerden hareketle Türkiye'nin İran ile ABD arasındaki gerilimin çözümünde önemli bir diplomatik rol üstlenebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Lenaghan, Trabzon'un İranlı bir temsilcinin de katılacağı olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü. Ancak bu değerlendirmeler, Nostradamus'un ifadelerine getirilen kişisel yorumlardan ibaret. Dörtlüğün günümüz Türkiye'siyle veya 2027 yılıyla doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

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Foto - Nostradamus'un 2027 tahminleri gündemde! Trabzon detayı 'Yok artık' dedirtti

FRANSA'DA SİYASİ DENGELER DEĞİŞEBİLİR Mİ? Nostradamus'un dokuzuncu bölümündeki 27. dörtlük de Fransa'nın siyasi geleceğiyle ilişkilendiriliyor. Söz konusu dizelerde, bir kişinin veliahta darbe indireceğinden bahsediliyor. Fransız monarşisinde tahtın varisi için kullanılan "Dauphin" unvanının günümüz siyasetinde sembolik bir anlam taşıyabileceği öne sürülüyor. Sky HISTORY'nin yorumuna göre bu ifade, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklenmedik bir siyasi gelişmeye işaret ediyor olabilir. Haberde, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in olası bir siyasi meydan okumayla karşılaşabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Bununla birlikte söz konusu yorum, tarihsel bir metnin modern siyasete uyarlanmasından ibaret. BÜYÜK ORMAN YANGINLARI VE AŞIRI SICAKLAR Nostradamus'un 2027 yılıyla ilişkilendirilen bir diğer dörtlüğü ise doğa olaylarıyla ilgili. On birinci bölümün 27. dörtlüğünde, batıdan gelen göksel bir ateşten ve güneyden doğuya doğru yayılan yıkıcı etkilerden söz ediliyor. Dizelerde, bitki köklerinin bile bulunamadığı ve canlıların büyük zarar gördüğü bir manzara tasvir ediliyor. Bazı yorumcular bu ifadeleri, iklim değişikliğiyle birlikte artan aşırı sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla ilişkilendiriyor. Ancak Nostradamus'un belirli bir yılda büyük yangınlar yaşanacağını bilimsel olarak öngördüğünü söylemek mümkün değil. 2027'DE EKONOMİK KRİZ Mİ YAŞANACAK? Sky HISTORY'nin değerlendirmesinde ekonomik gelişmelere ilişkin bir başka dörtlük de yer alıyor. Nostradamus'un sekizinci bölümünün 28. dörtlüğünde altın ve gümüşün taklitlerinden, borç yükünden ve finansal belgelerin ortadan kalkmasından söz ediliyor. Metindeki borç nedeniyle tükenme ve tahvillerin silinmesi gibi ifadeler, bazı yorumcular tarafından büyük bir ekonomik kriz ihtimaliyle ilişkilendiriliyor. Bu yorumlara göre söz konusu dizeler, finans piyasalarında ciddi dalgalanmalara veya borç krizine işaret ediyor olabilir. Ancak bu ifadelerin 2027 yılında ekonomik çöküş yaşanacağı anlamına geldiğini gösteren somut bir dayanak bulunmuyor. YÜZYILLARDIR ARANAN HAZİNE BULUNACAK MI? Nostradamus'un kehanetleriyle ilişkilendirilen bir diğer konu ise Kanada'daki Oak Island adasında bulunduğu iddia edilen gizemli hazine. Yüzyıllardır çeşitli araştırmalara ve kazılara konu olan adada değerli bir hazinenin saklandığına ilişkin efsaneler bulunuyor. Nostradamus'un birinci bölümündeki dörtlüklerden birinde, yıldırım düşen bir meşe ağacının yakınında saklı bir hazineden söz ediliyor. Sky HISTORY, bu ifadeleri Oak Island hazinesiyle ilişkilendiriyor. Ayrıca dörtlükte geçen "Gienne" kelimesinin, adada hazine arayan Lagina kardeşlerin soyadıyla benzerliğine dikkat çekiliyor. Dizelerde hazinenin bulunması sırasında bir kişinin hayatını kaybedeceğine ilişkin ifadeler de yer alıyor. Ancak bu benzerlikler, hazinenin gerçekten var olduğunu veya 2027 yılında bulunacağını kanıtlamıyor.

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Yorumlar

Ziya

Yararsiz tercume yazi. Bunun neresi haber.
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