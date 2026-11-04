  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O görüntüler yeniden gündeme geldi: Sarıgül'ün yatak odasındaki sır ne? Siyonist katliamda yetim çocuklarla… Trump’ı yenen Müslüman doktorun Gazze hatırası Sayıştay raporunda ifşa oldu! DEM’li belediye ne dolaplar dönmüş neler? Dolandırıcılık çetelerine 21 ilde operasyon: 464 milyonluk vurguna 327 gözaltı, 198 tutuklama Suçu kişilere değil sisteme attı: Babacan’dan fon krizine komik bahane Selma Savcı'dan TikTok için sert çağrı: “Bu bela tümüyle yok edilmeli!” İsrail muhalefetinde bayram havası: Trump’ın hezimeti teröristbaşını da vurdu Gözler o tarihe çevrildi Trump'un koltuğu sallantıda Erbakan hoca olsa buna ne derdi? Saadet Partisi’nden Mekke Anlaşması kararı Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga
Sağlık 80 günlük bebek için uçak ambulans havalandı!
Sağlık

80 günlük bebek için uçak ambulans havalandı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
80 günlük bebek için uçak ambulans havalandı!

Van’da doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 80 günlük bebeğin, ileri düzey Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi müdahalesine ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla uçak ambulans devreye girdi.

80 gün önce dünyaya gözerini açan bebek için sağlık ekipleri seferber oldu. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğuştan kalp rahatsızlığı (ASD+VSD) tanısıyla takip edilen 80 günlük M.Ö. bebeğin ileri seviye Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi müdahalesi alması gerektiği belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine sağlanarak hasta için uçak ambulans talebinde bulunuldu.

 

Talebin onaylanmasının ardından havalanan uçak ambulans, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş yaptı. Hastaneden kara yolu ambulansıyla havalimanına getirilen 80 günlük M.Ö. bebek, sağlık ekipleri tarafından uçak ambulansa nakledildi.

 

Bebeğin ileri tedavi ve Pediatrik KVC müdahalesi için Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği ve tedavisinin burada sürdürüleceği öğrenildi.

Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!
Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!

Sağlık

Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!

85 yaşındaki hastaya başarılı operasyon! Aort anevrizması anestezisiz onarıldı
85 yaşındaki hastaya başarılı operasyon! Aort anevrizması anestezisiz onarıldı

Sağlık

85 yaşındaki hastaya başarılı operasyon! Aort anevrizması anestezisiz onarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23