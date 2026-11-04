Kerküklü ustanın namı sınırları aştı! Yarım asırdır zamanı onarıyor
Irak’ın Kerkük kentinde 63 yaşındaki Cuma Saatçi, çocuk yaşta başladığı saat tamirciliğinde 50 yılı geride bıraktı. Hamra Caddesi'ndeki mütevazı dükkânda duvar, masa, cep ve kol saatlerini titizlikle onaran Cuma Saatçi, değişen teknolojiye rağmen mesleğini sürdürüyor. Yurt dışından bile tamir için saatlerin getirildiğini belirten Saatçi kendisinden sonra da bu işin devam etmesi için oğluna ve yanında çalışan gençlere mesleğin inceliklerini öğretiyor.