Kerküklü ustanın namı sınırları aştı! Yarım asırdır zamanı onarıyor

Dükkana gelenlerin adeta bir müzedelermiş gibi saatleri incelediklerini ve sosyal medya içeriği hazırladıklarını anlatan Saatçi, sadece ziyaret için bile dükkanına gelinmesinden hoşnut olduğunu vurguladı. Saatçi, "Dükkanda en çok 1950'li yıllar ve sonrası üretilen saatler bulunuyor. Antika saatlerin yanı sıra cep, kol ve el saatlerinin tamirini ve satışını yapıyoruz. Burada insanların zaman yolculuğuna çıkması bile hoşuma gidiyor.'' dedi. Saat teknolojisinin yıllar içinde büyük değişim geçirdiğine işaret eden Saatçi, kurmalı saatleri otomatik saatlerin takip ettiğini; 1960'lı yılların sonlarına doğru da dijital saatlerin piyasaya çıktığını ve kendisinin bu değişime tanıklık ettiğini dile getirdi. "Yarım asırdır bu değişim ve gelişimle birlikte yaşıyorum. Antika saatlerin tamiri ve satışı beni on yıllar öncesine götürüyor." diyen Saatçi, antika saatlere ilgi gösterilmesi ve değer verilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.