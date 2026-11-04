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Sağlık
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Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti

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Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti

Bilim insanları kandaki fazla şekeri elektrikle düşüren bir implant geliştirdi. Bulguların, tip 2 diyabet hastalarının sürekli ilaç kullanmak zorunda kalmadan daha rahat yaşamasını sağlaması beklendiği kamuoyuna bildirildi. Bilim insanlarından dikkat çeken bir açıklama geldi.

#1
Foto - Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti

Diyabet hastalarının kan şekerini düşürmek için kullandığı insülin ve GLP-1 agonistleri gibi ilaçlar, vücudun kendi mekanizmaları aracılığıyla glukoz seviyelerini kontrol altına almasını amaçlanıyor. Ancak özellikle insülin tedavisi kilo alımı gibi yan etkilere yol açabiliyor. Hastaların bu ilaçları düzenli kullanması da gerekiyor.

#2
Foto - Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti

ETH Zürih'ten Martin Fussenegger, "Yepyeni bir yaklaşım geliştirmek istedik" diyor. Fussenegger ve ekibi bu nedenle ilaçları bir kenara bırakıp bir deri altı implantı geliştirdi. ECHO (electrocatalytic closed-loop health optimization / elektrokatalitik kapalı döngü sağlık optimizasyonu) adı verilen cihaz, vücudun glukozu düzenleyen mekanizmalarını harekete geçirmek yerine fazla glukozu doğrudan dönüştürüyor. Yaklaşık bir USB bellek boyutundaki implantın merkezinde, küçük altın kümeleriyle kaplı bir grafit keçe bulunuyor. Altın kümelerinin üzerinde ise daha küçük platin parçacıkları yer alıyor. Bu sayede cihaz, glukozu işlemek için gereken kimyasal reaksiyonu sağlayan bir yüzey oluşturuyor.

#3
Foto - Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti

Sistem, fazla glukozu glukonata dönüştürüyor ve bu madde de idrar yoluyla vücuttan atılıyor.

#4
Foto - Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti

Bulguları hakemli dergi Science'ta yayımlanan çalışmaya göre teknoloji, tamamen otomatik işlemek üzere tasarlandı. Pek çok diyabet hastasının koluna taktığına benzer bir sensör, dokudaki glukoz düzeyini sürekli ölçüyor. Örneğin yemek sonrasında seviye çok yükseldiğinde sensör, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefon veya akıllı saatle iletişim kuruyor. Ardından bu bağlı cihaz implantı etkinleştirerek katalizörün glukozu glukonata dönüştürmesi için gereken elektrik enerjisini sağlıyor. Glukoz düzeyi hedef aralığa döndüğünde implant otomatik olarak kapanıyor. Bu sayede kan şekeri seviyelerinin aşırı düşmesi engelleniyor. Makalenin başyazarı Fussenegger, "Onlarca yıldır diyabeti, vücuda glukozu nasıl yönetmesi gerektiğini söyleyerek tedavi ettik. Artık ilaçlar yerine elektronik cihazlar kullanarak glukozu doğrudan kontrol edebileceğimizi gösteriyoruz" diyerek ekliyor: Ve katalizör yalnızca glukoz seviyeleri çok yüksek olduğunda devreye giriyor. Araştırmacılar implantı önce, bir yetişkinin vücudundaki kan hacmine yaklaşık olarak karşılık gelen 5 litrelik glukoz içeren bir sıvıda test etti. İmplant, sıvıdaki glukoz düzeyini başarıyla düşürdü. Bilim insanları daha sonra diyabet hastası farelere implantı taktı. 6 hafta süren deneyde cihazın, kan şekeri seviyelerini hassas bir doğrulukla düzenleyebildiği gözlemlendi. Ayrıca farelerin kilo verdiği de kaydedildi. Bu durumun, fazla glukozun yağ olarak depolanmak yerine glukonata dönüştürülmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Fussenegger, "Sistem çok düşük bir voltajda çalışıyor ve deneylerimizde ne elektriksel ne de termal etkilerden kaynaklanan doku hasarına dair kanıt görülmedi" diyor. Bulgular umut verici olsa da implant henüz insanlarda test edilmedi. Cihazın diyabet hastalarında etkili ve güvenli şekilde çalışıp çalışmadığının anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Ancak işe yaraması durumunda tip 2 diyabet hastası pek çok kişinin ilaçlara bağlı kalmadan daha rahat yaşamasını sağlayabilir. Araştırmacılar ayrıca implantın, zorlu bir ameliyat yerine küçük bir kesiyle takılabileceğini tahmin ediyor. Fussenegger, "Bunu belki üç ayda veya yılda bir yapmak mümkün olur ve hastalar 'Diyabetimi unutabilirim' diyebilir. Bence bu insanları mutlu eder" ifadelerini kullanıyor.

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