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Spor Trabzonspor'da Efecan Karaca bombası
Spor

Trabzonspor'da Efecan Karaca bombası

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Trabzonspor, Alanyaspor'un yıldız ismi Efecen Karaca'yı transfer etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 09:50:00 -
Trabzonspor'da Efecan Karaca bombası

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca yeniden gündemde. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 32 yaşındaki kanat oyuncusunu tekrar istediği öğrenildi.

Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Efecan konusunda hafta içinde resmi temasların başlayacağı belirtildi. Güney ekibinin kaptanı, bu sezon çıktığı 16 lig maçında 2 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi.

Öte yandan Visca konusunda da bugünkü maçın ardından sıcak gelişmeler yaşanabilir. Başakşehir cephesi, Boşnak yıldızı ara dönemde satmak istiyor.

 

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