Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı! Gitmek istiyor...

Trabzonspor'da Djaniny'nin ayrılığı beklenirken şok eden bir gelişme yaşandı. Sezon başında Bordo-Mavililere imza atan oyuncu ayrılık kararını yönetime bildirdi. Fenerbahçe derbisi öncesi Djaniny'den önce genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Trabzonspor'da Djaniny öncesi sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Bordo-Mavililerin sezon başında sözleşme yenilediği oyuncu, Arap kulüplerinin kıskacındaydı. Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Djaniny'den önce Karadeniz devinde sürpriz bir veda yaşanıyor.

Dünya Kupası arası sonrası Süper Lig'de Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık kapıda. Djaniny ile vedalaşılacağı haberleri bir yana Bordo-Mavililerin sezon başında kadrosuna kattı isim ayrılık kararını yönetime bildirdi.

Ayrılık kararı alan o isim Fotospor'un haberine göre Naci Ünüvar. Ahmetcan Kaplan transferine karşılık sezon başında Ajax'tan kiralanan genç sol kanat, Trabzonspor'da aradığını bulamadı. Bordo-Mavililerde forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun Hollanda'ya geri dönmek istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

Akşam'a göre; Hollanda'ya geri dönüp bir Eredivisie takımına kiralanmak isteyen Ünüvar, Trabzonspor'dan kolaylık bekliyor. Abdullah Avcı'nın planları arasında yer almayan oyuncunun kiralama bedeli için ödenen 150 bin euronun bir kısmı geri alınabilirse ayrılığa izin verilecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 2 maça çıkabilen Naci Ünüvar sadece 42 dakika süre alabildi. 19 yaşındaki futbolcu 1 asistlik katkı verdi.