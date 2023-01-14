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Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan skandal açıklama! Bunu duyan herkes şaşkın...
Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan skandal açıklama! Bunu duyan herkes şaşkın...

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Tecrübeli çalıştırıcının "Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor." sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 19:47:00 -
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan skandal açıklama! Bunu duyan herkes şaşkın...

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Tecrübeli çalıştırıcının "Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor." sözleri dikkat çekti.

Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile oynanan maç öncesi yaptığı açıklamalarla sosyal medyada geniş yer buldu. Abdullah Avcı'nın 'casus' iddiası ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o sözler...

"Hiçbir zaman mücadele kaçmadım. Kaçmayacağım da, vazgeçmeyeceğim de. Gelirken dalgalı denize geldim demiştim. Bugün dalga var. Gemiyi limana yanaştırmak da bizim görevimiz."

"İÇERİDE CASUS VAR"

"Çok doluyum. Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor. İçeride casus var."

"Geçen sene şampiyonlukta herkes sustu, arada çatlak sesler çıktı. Mahremimiz var bizim. Bu böyle olması gerekir. Neden bunlar yapılıyor? İş mi yapılacak, ilişkiyle mi devam edecek hayatımız?"

"Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes Trabzonspor'un paçasına yapışmıştır, biz hizmet için varız. Paçasına yapışanlar bir gün kaybolacaktır. Bu zaten vardı. Bunu net söylüyorum."

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