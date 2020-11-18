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Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı, takım savunması üzerinde duruyor
Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, takım savunması üzerinde duruyor

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:42:55 -
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, takım savunması üzerinde duruyor

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 15 golle en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, öncelikli olarak takım savunması üzerinde duruyor.

Avcı, antrenmanlarda oyuncularının takım halinde etkili savunma yapmaları konusunda çaba sarf ediyor.

Futbolculara taktiksel antrenmanlarda sık sık uyarılarda bulunan Avcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi her zaman kapatın. Arkadaşlarınıza pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında yönünü değiştirin. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın." gibi ifadeler kullanıyor.

Avcı, takımdaki genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Altyapıdan birçok ismi A takıma alan bordo-mavili takımın teknik adamı, altyapı ile eş zamanlı antrenmanları gerçekleştiriyor.


- Tam kadro bekleniyor


Trabzonspor'un milli oyuncuların sorunsuz kente dönmesi halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına tam kadro çıkması bekleniyor.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme ile bu karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün de iyileşmesiyle takımda ciddi bir sakatlık sorunu kalmadığı belirtildi.

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörü Avcı ile ilk maçından galibiyetle ayrılmamın mücadelesini verecek.


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