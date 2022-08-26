Trabzonspor'a zorlu rakip! Kadro yıldızlarla dolu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag'a elenen temsilcimiz Trabzonspor ; Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile eşleşti.

Partizan ile birlikte Sırbistan'ın en önemli takımı olan Kızılyıldız, şu anda liginde 5'te 5'le lider durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Pyunik'i 5-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Sırbistan ekibi, Play-Off turunda ise İsrail takımı Maccabi Haifa'ya 3-2 ve 2-2'lik skorlarla elenmişti.

Kızılyıldız'ı efsane futbol adamı Dejan Stankovic çalıştırıyor. Uzun yıllar Serie A'da Lazio ve Inter forması giyen Stankovic, 2019'dan beri Sırp ekibinin başında.

2021/22 sezonunda Karagümrük formasıyla 31 maçta 14 gol atan Aleksandar Pesic, Kızılyıldız'ın en önemli yıldızlarından. Sırp ekibinin kalesini ise 2011-2014 yılları arasında Sivasspor için ter döken Milan Borjan koruyor.

Kızılyıldız kadrosunun Transfermarkt verilerine göre toplam değeri 55 milyon Euro.

Sezona iyi başlamayan Ligue 1 devi Monaco, ligde 3 maçta 4 puan topladı. Son maçında kendi evinde Lens'e 4-1 yenilen Monaco, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PSV'ye 1-1 ve 3-2'lik skorlarla elenmişti.

Fransa Ligue 1'i tam 8 kez müzesine götüren Monaco, son olarak 2016/17'de Radamel Falcao ve Kylian Mbappe'li kadrosuyla mutlu sona ulaşmıştı.

Philippe Clement'in çalıştırdığı Monaco'nun kadrosunda Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin, Gelson Martins, Kevin Volland, Takumi Minamino gibi yıldızlar bulunuyor.

Monaco kadrosunun Transfermarkt verilerine göre toplam değeri 363 milyon Euro.