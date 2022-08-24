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Spor Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!
Spor

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!

16.5 milyon Euro karşılığında Ligue 1 ekibi Lille’in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’a kazandırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 14:04:00 -
Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı müjdesi!

Trabzonspor’dan rekor bedelle Lille’in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’a kazandırmaya devam ediyor.

Yusuf Yazıcı, Fransız ekibine 16 milyon 500 bin Euro + Edgar Ie karşılığında transfer olmuştu. Sonraki sezonlarda 25 maça daha çıkan Yusuf, bu değerini 17 milyon 500 bin Euro’ya çıkartmıştı.

Ancak oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir bonus maddesinin olduğu daha öğrenildi.

1 milyon Euro daha

61saat'in haberine göre; Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesinde yer alan maddede “2022-23 yılında bir maça ilk 11 çıkıp 45 dakikan daha fazla oynarsa Trabzonspor’a 1 milyon Euro ödenir” maddesi olduğu ortaya çıktı.

Buna göre PSG maçında ilk 11’de başlayan Yusuf Yazıcı 58 dakika sahada kaldı ve Bordo Mavililer 1 milyon Euro daha kasasına koymuş oldu.

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