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Spor Trabzonspor'a Naci geliyor! Genç isim ile temas kuruldu...
Spor

Trabzonspor'a Naci geliyor! Genç isim ile temas kuruldu...

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Transferde genç oyunculara da önem veren bordo mavilile, gözünü Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'a dikti. Transferde Beşiktaş'ın da devrede olduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 18:08:00 -
Trabzonspor'a Naci geliyor! Genç isim ile temas kuruldu...

Süper Lig'de 2'de 2 yapan Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Transferde genç oyunculara da önem veren bordo mavilile, gözünü Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'a dikti. Transferde Beşiktaş'ın da devrede olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Bordo Mavililer Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibi ile iyi ilişkiler kurmayı başardı. 61 Saat'in haberine göre, Ajax ile temaslarına devam eden Bordo Mavililer Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar'a talip olurken Holllanda ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transfer için Stefano Denswil'i de devreye soktu. Orta sahanın her bölgesi ve sol kenarda forma giyebilen Naci Ünüvar ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Trabzonspor'un kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.

Bordo Mavililerin gündeminde yer alan Naci, geçtiimiz aylarda Denswil'in davetlisi olarak Trabzon'a gelmişti.

13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir.

Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor. Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor. Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

 

 


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