Trabzonspor'a maça saatler kala kötü haber!

Bu akşam Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kayserispor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor'da Dorukhan Toköz şoku yaşanıyor. Başarılı oyuncu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Dorukhan kadrodan çıkarıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz’ün bugün çekilen MR’ında sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yerine Abdülkadir Ömür

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz'ün yerine Abdülkadir Ömür'ün oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor'a attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 20 maçta 1 gol ve 2 asist ile oynadı.

Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç bu akşam oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı beIN Sports HD 1 canlı olarak yayınlayacak.