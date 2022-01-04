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Spor Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı
Spor

Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

Edin Visca'nın menajeri Nedin Hrapovic, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Trabzonspor'un transferi resmiyete dökmesi beklenirken Hrapovic'ten, "Başka takımlarla görüşüyoruz" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 18:52:00 -
Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı

Edin Visca'nın transferi konusunda Trabzonspor ile Başakşehir yönetimleri anlaştı ancak oyuncu cephesinde henüz son nokta konulmadı. Boşnak yıldızın menajeri Nedim Hrapovic yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

"Birkaç kulüple daha görüşüyoruz"

Edin Visca'nın menajeri Nedim Hrapovic, Ajansspor'a konuştu. Visca'nın menajeri, "Trabzonspor dahil birkaç kulüple daha görüşüyoruz. Tekliflerin detayları üzerinde düşünüyoruz. Birkaç gün içerisinde Visca'nın nerede oynayacağı netleşecek" ifadelerini kullandı.

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