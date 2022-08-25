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Spor Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı bitirdi! Geri dönüyor
Spor

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı bitirdi! Geri dönüyor

Trabzonspor'dan Lille'e rekor bonservis ücretiyle transfer olduktan sonra Fransa'da şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı'nın 1 yıllığına kiralandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 07:22:00 -
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı bitirdi! Geri dönüyor

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlattı. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz Fırtınası, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği ile harekete geçen bordo-mavili yönetim, bonuslarla birlikte 18.5 milyon euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı için Lille'i markaja aldı.

Bir süredir çok gizli bir şekilde yürütülen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldı. Geçen sezonu Rus kulübü CSKA'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Trabzonlu yıldızın kiralanması konusunda Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı.

Çocukluk hayali olan Trabzonspor'da şampiyonluk yaşama fırsatını geçen sezon, Rusya'ya giderek kaçıran Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a dönüş için çok istekli olduğu öğrenildi.

Türkiye'de sadece Fotomaç'ın elde ettiği bilgiye göre Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin euro'ya anlaşma sağlandı. Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığı Lille'de kendini yalnız hisseden Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı transferini bugün açıklayacak.

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