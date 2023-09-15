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Spor Trabzonspor yeni topçusunu açıkladı
Spor

Trabzonspor yeni topçusunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:05:00 -
Trabzonspor yeni topçusunu açıkladı

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti.

Tabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 300 bin avronun 3 taksit halinde ödeneceği vurgulanarak, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Umut Güneş ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"2023-2024 futbol sezonu için 8 milyon lira garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 9 milyon 500 bin lira garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 11 milyon lira garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 12 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya 2027-2028 futbol sezonu için 14 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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