Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti! Neler konuşuldu?
Trabzonspor'un kapısını çaldığı Fatih Terim, kulübün sunduğu projeleri dinledi. Tecrübeli teknik direktör kendi projelerini ve durumunu anlatarak Trabzonspor'a teşekkür etti.
Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa geldiği Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'in ismi gündeme gelmişti. Vole yorumcusu Metin Karabaş, Trabzonspor ve Fatih Terim'in görüşmesinden yaşananları anlattı.
"Nezaket çerçevesinde anlattı"
Ünlü yorumcu, "Fatih hoca, Trabzonspor ile nezaket çerçevesinde görüştü. Trabzonspor projelerini anlattı, hoca da kendi projelerini ve durumunu anlatarak kulübe teşekkür etti. Fatih hoca Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra çok ciddi teklifler aldı. Özellikle Arap Yarımadasından teklifler aldı. Bu teklifler, mali olarak kolay kolay reddedilemeyecek rakamlardı" ifadelerini kullandı
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, Türkiye'de yalnızca A Milli Futbol Takımı ve efsanesi olduğu Galatasaray'ı çalıştırabileceği vurgulandı.
Spor
Domenec Torrent'ten Fatih Terim sözleri! Bomba gibi düştü... Vay anasını dedirtecek şeyler!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Spor
İşte Fatih Terim'in Milletvekilliği cevabı! Çok şaşıracaksınız... Duyan herkeste şok etkisi yapacak