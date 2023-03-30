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Spor Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti! Neler konuşuldu?
Spor

Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti! Neler konuşuldu?

Yeniakit Publisher
2023-03-30 21:37:00 -

Trabzonspor'un kapısını çaldığı Fatih Terim, kulübün sunduğu projeleri dinledi. Tecrübeli teknik direktör kendi projelerini ve durumunu anlatarak Trabzonspor'a teşekkür etti.

Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa geldiği Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğu için Fatih Terim'in ismi gündeme gelmişti. Vole yorumcusu Metin Karabaş, Trabzonspor ve Fatih Terim'in görüşmesinden yaşananları anlattı.

"Nezaket çerçevesinde anlattı"

Ünlü yorumcu, "Fatih hoca, Trabzonspor ile nezaket çerçevesinde görüştü. Trabzonspor projelerini anlattı, hoca da kendi projelerini ve durumunu anlatarak kulübe teşekkür etti. Fatih hoca Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra çok ciddi teklifler aldı. Özellikle Arap Yarımadasından teklifler aldı. Bu teklifler, mali olarak kolay kolay reddedilemeyecek rakamlardı" ifadelerini kullandı

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, Türkiye'de yalnızca A Milli Futbol Takımı ve efsanesi olduğu Galatasaray'ı çalıştırabileceği vurgulandı.

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