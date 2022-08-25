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Spor Trabzonspor turnuvaya veda etti
Spor

Trabzonspor turnuvaya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Kopenhag ile 0-0 kalan Trabzonspor turnuvadan alendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 00:43:00 -
Trabzonspor turnuvaya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'la karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından ilk maçta 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Danimarka ekibi Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırken ​Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Trabzonspor: 0 - Kopenhag: 0

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Kouassi), Bardhi, Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Trezeguet), Djaniny (Dk. 79 Bakasetas), Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager (Dk. 85 Lund), Zeca, Falk, Claesson (Dk. 78 Haraldsson), Daramy (Dk. 62 Mukairu), Pep Biel (Dk. 78 Karamoko)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kristiansen, Dk. 48 Claesson, Dk. 68 Ryan (Kopenhag) Dk. 90+3 Bartha (Trabzonspor)

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