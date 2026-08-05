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Gündem Petrolde gözler Hürmüz'de! Fiyatlar yeniden dengelendi
Gündem

Petrolde gözler Hürmüz'de! Fiyatlar yeniden dengelendi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Petrolde gözler Hürmüz'de! Fiyatlar yeniden dengelendi

Petrol fiyatları, ABD-İran geriliminin sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden başlamasına yönelik diplomatik girişmelerin etkisiyle iki günlük sert düşüşün ardından yatay seyre geçti. Piyasaların gözü hem müzakerelerde hem de ABD'nin açıklayacağı resmi stok verilerinde.

Küresel petrol piyasalarında iki işlem gününde yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlar yeniden denge arayışına girdi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri TSİ 04.10 itibarıyla 26 sent yükselerek varil başına 79,62 dolar seviyesine çıktı.

ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise 12 sent artışla 75,90 dolar seviyesinden işlem gördü.

Gözler ABD-İran temaslarında

Piyasalarda yönü belirleyen en önemli başlık, ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılmasına ilişkin gelişmeler oldu.

Katar, arabuluculuk çabalarında ilerleme kaydedildiğini açıklarken, İran ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "müzakereler başladı" yönündeki açıklamasını yalanladı.

Brent petrol 80 doların altına indi

Diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesiyle Brent petrol salı günü yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altında günü tamamladı.

Uzmanlar, olası bir uzlaşmanın Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatını yeniden normalleştirebileceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu değerlendiriyor.

ABD stok verileri bekleniyor

Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre geçen hafta ABD'de ham petrol stokları yaklaşık 2,7 milyon varil arttı.

Benzin stoklarında da artış yaşanırken, distilat yakıt stoklarında düşüş kaydedildi.

Piyasaların gözü şimdi ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) TSİ 17.30'da açıklayacağı resmi petrol stok verilerine çevrildi.

Hürmüz Boğazı belirleyici olmaya devam ediyor

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak gelişmelerin, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

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